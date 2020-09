A Toyota magával vitte az érkező GR Super Sport prototípusát is a le mansi 24 órás versenyre a hétvégén. A japán gyártó az autót már pár éve fejleszti, hogy kész legyen a Le Mans hiperautó osztályára. Alapja a Toyota S050 Hybrid versenyautó, mely az utóbbi három évben – most hétvégén is - megnyerte a legendás versenyt.

A hétvége folyamán a GR Super Sport egy bemutatókört is teljesített a Toyota Gazoo Racing egykori pilótájával, Alex Wurzcal a volánnál. Hogy ez a darab a versenyekre vagy a közutakra szánt változat-e, nem tudni, mindenesetre érdekes tető nélkül látni – könnyen lehet, hogy a GR Super Sport összecsukható tetejű lesz.

Az viszont már tudott, hogy a közútra szánt modellbe egy 2,4-literes biturbós V6-os kerül majd hibrid segítséggel, 1000 lóerővel. Minimum 20 darab készül majd belőle, de mind ez, mind az ár bizonytalan még. Mindenesetre az autó igen komoly vetélytársa lehet majd az Aston Martin Valkyriének és a Mercedes-AMG One-nak.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: