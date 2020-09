A BMW már korábban bejelentette, hogy az új M3-as és M4-es szeptemberben be lesz mutatva, a cég ausztrál szárnya egy közleményben jelezte, „szeptember 23-án vége a találgatásoknak.” Pontos időpontot nem, de pár ízelítőt azért közzétettek az M3-ról.

Ezek alapján a modell a 4-es Coupéhoz hasonlóan hasonlóan hatalmas hűtőrácsot kap majd, mellette két légbeömlővel. Látszik még a stílusos fényszóró, a kidülledő motorháztető és a zöld festés. Ezeken túl sokat nem láthatunk, de a korábbi kémfotók alapján áramvonalas visszapillantók, sportosabb oldalküszöbök és négy kipufogócső is a csomag részei lehetnek.

Amellett, hogy erősebbek, az új modellek új összkerékmeghajtású rendszert is kapnak, de az elitistáknak kézi váltóval és hátsókerék-meghajtással is rendelkező verziót is biztosítanak. Jönnek további M-autók is, ezek közül az M4 kabrió valamikor jövőre lesz bemutatva, míg az M3 Touring 2022-ben érkezhet.

