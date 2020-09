A Ferrari Roma kinézete népszerű téma a rajongók körében, még közel egy évvel azután is, hogy a „belépőszintű” modell 2019-ben megmutatta magát. Sokak szerint üdítő újdonság a cég arculatában, míg mások azt mondják, kicsit egysíkú és puhány a Ferrari névhez.

A Ferrari volt tervezője, Frank Stephenson az előbbiek közé tartozik, egy videójában elmondta, imádja a Romát. Szerinte az első pillantástól kezdve tudjuk, hogy ez egy Ferrari és a jelenlegi autóipari tájképen, ahol sok autóból hiányzik a márkaidentitás, ez fontos dolog.

Dicséri a Ferrari tervezőit a letisztult, elegáns vonalakért és a kőkemény kiállásért, ahogy a szaftos részletekért is. Azonban ő tudna még rajta változtatni, például bántja a sárga Ferrari-pajzsok hiánya az első sárvédőről.

A legtöbb tervező vélhetően ebbe nem nyúlna bele, Stephensonnak azonban jobban tetszik a pajzsokkal a modell. Emellett ő feketére, titán, vagy antracitszürkére festené a hűtőrácsot, mert nagyon ritka, hogy az eredeti festés színe kerüljön ide is Ferrariknál.

A belteret Stephenson Ferrarihoz képest túl digitálisnak tartja, mivel a maranellói autók mindig is az analóg kezelőfelületekről voltak híresek. Emellett az F430 és az FXX tervezője nagyon is szereti a Romát és az osztályzata takarja is ezt a véleményt.

A Ferrari a 2019-es, jobban megnyomott évét egy új Grand Tourer bemutatásával zárta, ez a Roma: