A BMW M5 Competition és a Porsche Panamera Turbo a piac legerősebb és leggyorsabb szedánjai közé tartoznak. Hogy kiderüljön, kettejük közöl melyik viszi a pálmát, a Full Throttle World rajthoz állította őket egy gyorsulási versenyen, és bár izgalmas a dolog, az eredmény nem meglepő.

A piros sarokban az M5 Competition áll, amely itt még a frissítés előtti verzió. Egy 4,4-literes biturbós V8-as van benne, mely 617 lóerőt és 750 Nm-t ad ki magából, ez mind a négy kerékre eljut és a gyártó szerint 3,3 mp alatt százra repíti az autót.

Ehhez képest a Porsche Panamera jelentős hátrányt szenved: 4,0-literes biturbós V8-asa 542 lóerővel és 770 Nm-rel van felszerelve, bár érdemes megjegyezni, hogy az itt látott Turbót nemrég a Turbo S váltotta, ami ugyanekkora nyomatékra 630 lóerőt ad.

Már a rajtnál a BMW kerül előre és a sebesség növelésével szépen ott is hagyja a Porschét. A gyorsulási számokat elnézve ez nem is csoda: Míg a Panamera Turbónak 3,4 mp kellett a 100 km/h eléréséhez és 11,3 mp alatt viszi a 400 métert, a BMW 3,09 mp alatt volt százon és 10,86 mp alatt ért célba. Remélhetőleg hamarosan a Panamera Turbo S-t is összeeresztik az M5 Competitionnel, az szorosabbnak ígérkezik.

