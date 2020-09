Az Audi mérnökei kivitték az e-tron GT-t a Nürburgringre nagysebességű tesztre, mégpedig a Nordschleifére eresztették rá, ami az első alkalma a darabnak. A konceptként a 2018-as Los Angelesi Autószalonon bemutatkozó modell a Porsche Taycan testvére lesz, a platformot és a technológia nagyját közösen használják majd.

Galéria: 2021 Audi E-Tron GT spy photos from the Nurburgring

36 Fotó

Egy 96 kWh-s akkucsomag küldi a két villanymotorra az energiát első körben, de lesznek más hajtásláncok is később. A hatótávja a WLTP-szabvány szerint 400 km körül lesz, de 350 kW-os gyorstöltővel is kompatibilis, így akár 20 perc alatt 80%-ra tölthetjük.

Teljesítménye kb. a tanulmány környékén lesz, amely összesen 590 lóerős, 3,5 mp alatt van százon és 240 km/h-nál szabályoz le. Külsőleg is nagyon hasonlítani fog a már kiállított modellre, méretét és stílusát tekintve is, emellett bőséges beltérrel is rendelkezik majd.

A pletykák szerint a Los Angelesi Autószalon idei kiadásán kellett volna bemutatkoznia az e-tron GT-nek, de azt áttették jövő májusra. Ezt nem várja meg majd a modell, idén még láthatjuk teljes valójában, míg az első darabok 2021 elején tűnhetnek fel a kereskedésekben.

