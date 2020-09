Pár napja jelentette be a Mansory, hogy rengeteg Ferrarihoz, Porschéhoz és Audihoz készít tuningcsomagot, most be is mutatták a Cayenne SUV-hez és a Cayenne Coupéhoz készülőt. Ahogy már címlapképünkön látszik, pont olyan rikító, ahogy azt megszoktuk tőlük.

Galéria: Porsche Cayenne and Cayenne Coupe by Mansory

10 Fotó

A Mansory Switzerland almárka alatt Range Roverekkel és BMW-kkel együtt árult Cayennek szénszálas motorháztetőt, légbeömlőket, hátsó lökhárítót, diffúzort, szárnyakat és oldalküszöböket kaptak. Ezeket 23 colos mattfekete felnik koronázzák meg Continental gumikkal.

A bőrbe burkolt utastérben olyan nyalánkságok látszanak, mint gyémántalakú, rombuszokat formáló varrások, Alcantara plafon, alumíniumpedálok és több szénszálas berakás, de nem csak emiatt feltűnő az autó, erősebb is a gyárinál.

A kipufogórendszer cseréje és az újraírt motorvezérlő a 4,0-literes V8-as, biturbós motort 700 lóerőre és 900 Nm-re emelte, azaz 150 lóerőt és 130 Nm-t találtak a gyári Turbóhoz képest, így már 3,2 mp alatt eléri a 100 km/h-t a modell és 300 km/h-ig meg sem áll. Ez a Porsche verziójánál 4,0 mp, míg a végsebesség 285 km/h.

