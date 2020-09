Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csatlakozott a biztonsági és kereskedelmi tanácshoz és ők is elkezdték kivizsgálni a Nikola elleni állításokat. Napokkal azután, hogy a shortoló Hindenburg Research egy jelentésben „Jól kitervelt csalásnak” nevezte a céget, kiderült, hogy az igazságügyi minisztérium manhattani ügyészsége kezdte el a nyomozást arról, valóban félrevezette-e a cég a befektetőket a technológiájukról tett túlzó állításokkal.

A hír nem sokkal követi azt, hogy az SEC is megkezdte saját vizsgálatát az ügyben, jelenti a The Wall Street Journal. Utóbbi még az állítások átnézésének korai szakaszában van egy közeli forrás szerint, míg az ügyészségről nem tudni, meddig jutottak. Egyébként amennyiben valóban úgy ítélik meg, hogy félrevezetés történt, az SEC polgári peres, míg az ügyészség büntetőperes eljárást is indíthat.

A Nikola képviselője közleményében nem kommentálta, velük kapcsolatba léptek-e már, mondván, „amennyiben lesz mit közölniük, akkor fognak.” A Hindenburg a jelentésben azzal vádolta a Nikola alapítóját, Trevor Miltont, hogy „számos valótlan állítást tett”, például, hogy a Nikola One már a bemutatókor működőképes volt, holott nem, és még csak nem is elektromos, hanem gázüzemű hajtáslánca volt.

A shortoló azt is elmondta, hogy a Nikola egy működésképtelen kamiont használt egy reklámjukhoz, amelyet egész egyszerűen legurítottak egy dombról. A Nikola azóta megvédte magát, azt mondják, ők sosem állították, hogy a „Nikola One mozgásban” című kisfilmben a jármű saját erejéből mozgott.

