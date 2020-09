Vannak szuperautók és vannak hiperautók, a Bugatti Chiron Sport pedig utóbbiak egyik leggyorsabbika. A még a 2018-as Genfi Autószalonon bemutatott Chiron Sport volt az egyik első fokozott teljesítményű Chiron, őt követte pl. a Super Sport 300+ vagy idén a Pur Sport. Kettő közülük a Svájci Szuperautó-tulajdonosok Köre által szervezett eseményen vett részt és rohant végig egy kifutón.

A videóban lévő első Chiron Sport egy fehér darab napfénytetővel. Bármilyen szép is legyen, nem a legszebb az eseményen, ez a cím a másik, sötétzöld karbonos darabnak jár. A két autó több másikkal is ringbe szállt, a zöld Chiron előbb a világon egyetlen Veyron Grand Sport Vitesse L’Or Blanc ellen áll ki, amely ugyanezen eseményen belehajtott pár szalmabálába. A fehér példányt egy Lamborghini Aventador SVJ Roadster próbálja megverni, egész jól is rajtol, de aztán a Bugatti állva hagyja.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.