A Tesla szélvészgyors növekedése miatt megjelentek a másolók, több környezetbarát cég igyekszik felülni a Tesla által elindított trend hullámaira. Egyikük a Nikola, akik a nyáron szálltak be a tőzsdére és már milliárdokat érnek.

Egyik részvényesük, a Hindenburg Reserarch által készített jelentés szerint azonban a Nikola csupán egy összetett csalás, amely „hazugságok óceánját kihasználva együttműködésre tudott lépni az Egyesült Államok legnagyobb gyártójával.”

A hosszas jelentés tele van vádpontokkal, pl. hogy az alapító, Trevor Milton számos „hamis állítást” közölt, például, hogy a Nikola One már a bemutatójakor működőképes volt, holott nem. Azt is állítják, hogy valakivel felstencileztették a kamion oldalára a H2 és Zero Emission Hydrogen Electric feliratokat, pedig az nem hidrogénnel, hanem CNG-vel megy.

A Hindenburg Research azt is közli, hogy a One a bemutatón nem hogy közlekedni, beindulni sem tudott, így egy kábelt csempésztek a színpadra, hogy hálózatról működjön. A cég ezek után egyébként leállította a fejlesztést, lévén, „a bemutató ráébresztette őket, hogy több befektetőre van szükségük, olyanra, akik teljesen működőképes prototípust csinálnak."

Emellett szerintük a Onet mozgásban bemutató videók is hamisak, szerintük a működésképtelen kamiont egyszerűen legurították egy hegyi úton, hogy elkészüljön a felvétel, azt is elmondják, ezt egy hasonló járművel maguk is megismételték üresben és 3,4 km-t tudtak vele gurulni akár 90 km/h-s sebességen.

A jelentés szerint egyes alkalmazottak hitele megkérdőjelezhető, más cégek termékeit sajátjukként értékesítették és hogy a hozzájuk beérkezett rendeléseknek nagyobb a füstje, mint a lángja, pl. abban az szerepel, hogy a U.S. Xpress futárszolgálat 3,5 milliárd dollár értékű kamiont foglalt le náluk, holott utánanézve a dolgoknak kiderült, hogy ennek a pénznek a töredéke sincs meg nekik készpénzben.

Bár ez csak egy rövid összefoglalója az állításoknak, a jelentés szerint a „kettő legfontosabb jele annak, hogy a céggel valami nincs rendjén, hogy a) mániákusan titkolóznak, és b) mindenkit, aki fel mer szólalni, perrel vagy egyéb megtorlással fenyegetnek.”

A jelentés pont az utóbbit váltotta ki, mivel a Nikola kiadott egy közleményt, miszerint „megbíztuk a Kirkland & Ellis LLP ügyvédi irodát, hogy vizsgálják meg az ügy jogi útra terelésének módjait elsősorban a shortolók és a velük együtt cselekvők ellen.”

A cég úgy folytatja, a Hindenburg Research célja a piac manipulálása és a Nikola részvényeinek leértékelése volt. Ennek részeként állították össze az „úgynevezett jelentést, amely tele van félrevezető információval és botrányos támadásokkal az alapító és elnök ellen.”

Ezután azt írják, a jelentés „egy kapzsi shortolási orvtámadás” volt és „a shortolók tevékenységét az Egyesült Államok Biztonsági és Kereskedelmi Tanácsának figyelmébe ajánlják.” Ezek után jelezték, hogy nincs mit titkolniuk és az állításokat megcáfolják.

