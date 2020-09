Több kínai gyártó is felpörgetné az üzemanyagcellás autók eladásait, ennek megfelelően az állam hamarosan támogatásokat mutathat majd be. A népköztársaság legnagyobb gyártója, az SAIC Motor tízezernél többet is szeretne belőlük eladni 2025-ig, írja a Reuters.

Eközben a teherszállítókat készítő Beiqi Foton Motor négyezer modellt értékesítene 2023-ig, majd 2025-re 15 ezerig emelnék a lécet. Ezen bejelentések oka az lehet, hogy Kína pénzügyminisztériumából kiadtak egy közleményt, miszerint hamarosan támogatásra számíthat az ágazat, és ez rá is fér – mindössze hétezer üzemanyagcellás autó van az országban a több, mint négymillió elektromos és hibrid mellett.

Az új szabályok miatt a körzeti kormányzatoknak ki kell építeniük majd az infrastruktúrát, érettebb beszállítóláncot és üzletmodellt magukra véve. Az első városok között Peking, Sanghaj, illetve az északi Sanhszi és a keleti Csiangszu tartományok városai lesznek a nevük elhallgatását kérő források alapján.

Mindeközben pl. a Toyota és a Hyundai már bejelentették, hogy ilyen autókat hoznak Kínába, sőt, a japánok öt kínai céggel együttműködve akarnak teherszállítókba való üzemanyagcellákat fejleszteni.

