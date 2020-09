Az új Hyundai Tucson napokon belül bemutatkozik, így egyre több dolog szivárog ki az N Line és N verziókról. A hírek szerint a Tucson N Lineba egy 1,6-literes, négyhengeres motor kerül hibrid rendszerrel. Ezzel 227 lóerőre és 350 Nm-re lesz képes, de azt nem tudni, hogy első- vagy összkerékmeghajtású lesz-e.

A koreai Autospy magazin szerint a Tucson N ezzel szemben egy 2,5-literes, négyhengeres turbót kap 286 lóerővel és 421 Nm-es nyomatékkal. Ez a változat ugyanaz, mint a Kia K5 GT-ben és a Hyundai Sonata N-Lineba is bekerül majd.

Az eddig megismert új N-modellek, mint az i30 N és a Veloster N egy 2,0-literes négyhengeres turbóval voltak felszerelve, de a Tucson nagyobb mérete miatt jobb ötlet nagyobb erőforrást rakni bele.

A hajtásláncokon túl hivatalos kémfotók is érkeztek, ezek alapján teljesen más lesz a modell külseje, elől egy masszívabb hűtőrács tűnik fel, míg a menetjelző fények grafikája is egyedi. A Tucson utastere is nagy változáson megy keresztül négyküllős kormánykerekével, digitális műszerközpontjával és a nagy középső érintőképernyővel.

A Hyundai az i20 N-nel szeretné egészen új szintre emelni a kisautót, ehhez azonban rengeteg tesztre van szükség. Egy ilyenen sikerült levideózni az egyik prototípust.