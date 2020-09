Modenából már jó ideje nem gurultak ki új autók, de a türelem rózsát terem és a sokadik speciális Ghibli és Levante után újra beindítaná a Maserati a rajongók lelkesedését és egyben új korszakot is nyitna.

Ennek a nyitánya pedig az MC20 nevű szuperautó, mely a világ leggyorsabb sportkocsijaival is felveheti a versenyt. Neve alapján az MC12 utóda, a Maserati Corse 2020-as változata. Az új korszak mellé pedig új logo is dukál.

De mi is az a Maserati MC20? Egy kétüléses kupé, közép-hátulra tett motorral. Jövőre egy Spider, 2022-ben egy villamosított változat is érkezik az ígéretes szuperautóhoz, utóbbiról már most tudni, hogy 380 km-es hatótávja lesz, 2,8 mp alatt lesz százon és 310 km/h a végsebessége.

Ne szaladjunk ennyire előre: A modell, amit vizsgálunk a piac hat legerősebb hengerét tudhatja a motorban. A Nettuno nevű erőforrás egy 3,0-literes szörnyeteg két turbóval, 630 lóerőt generál 730 Nm-es nyomatékkal.

„Jó, ezt is a Ferraritól vették.” Nem ám, ez 100%-ig saját fejlesztésű és gyártású darab, amelyet saját szabvány alapján készített a gyártó, így a Nettuno kifejlesztésében és gyártásában már nem Maranello segíti ki őket.

Teljesítmény szempontjából a 2,9 km/h-s százas és a 8,8-as kétszázas sprint is különleges, hát még a 325 km/h-s végsebesség! Mindössze 1500 kilójával a Maserati MC20 egy lóerejére jut 2,33 kg. Ezzel a Nissan GT-R Nismónál, a Ford GT-nél és a Porsche 911 Turbo S-nél is hatékonyabb, holott azoknak is hathengeres a motorja.

Ahogy a legtöbb sportkocsinál, itt is szükség volt a Dallarára, az olasz versenyautógyár szélcsatornájában hangolták ugyanis az MC20 aerodinamikáját, de a szénszálas utascella is hozzájuk köthető. Ezt a TTA Adler gyártja majd, akik pl. a LaFerrarinál is besegítettek.

Az MC20 felfüggesztése dupla lengőkarral rendelkezik, a felnikre a Bridgestone gumijai kerültek, a fékek pedig a Brembót dicsérik hat és négyszelepes betéteikkel. A hátsó tengelyen részlegesen önzáró differenciálmű található, ez opcióként elektromosra is cserélhető.

A közhiedelemmel ellentétben az MC20-as nem egy kis bútordarab: 466 centi hosszú, 196 centi széles és 122 centi magas – ez kb. a Ferrari F8 Tributo méreteinek felel meg, elől két 47, hátul egy 101 literes hely van a csomagoknak. Az ajtók előre és felfele nyílnak.

Szembeötlőek a különböző aerodinamikai elemek, mégpedig azért, mert nincsenek. Inkább az áramvonalasságra mentek a tervezők, a motorháztetőre azért került pár légbeömlő. Olyan, mintha a Jaguar F-Type és a Rimac C_Two gyermekét néznénk.

Galéria: Maserati MC20

39 Fotó

Belül az Alpine A110-zel való hasonlóság nagyon feltűnő. Hogy ez direkt van-e, azt nem tudni, de az anyagok igen nemesek a francia modellhez képest, karbonban és Alcantarában úszik az utastér. A fekete kárpit a tükröződést gátolja, az ülések pedig a Sabelttől vannak.

A visszapillantó digitális, egy hátsó kamerára van kötve. Egy 10,25 cm-es digitális műszerközpontot is kapott a modell, ezek a képernyők elég minimalisták és csak a szükséges információt jelenítik meg. A középkonzol funkciói közül a vezetési módokat emelte ki a gyártó, a kapcsolót GT (ez az alap), Sport, Corsa és ESC off módba is állíthatjuk, ezektől külön pedig egy Wet mód is elérhető vizes utakra. A gyártó az új modell árairól és elérhetőségének kezdetéről nem tett közzé információt.

A Lucid Airt sokan a Tesla Model S egyik leendő legnagyobb ellenfelének gondolják. Egy promóvideót tett róla közzé a gyártó: