Egy Nagy-Britanniában folytatott felmérés résztvevőinek fele már akár villanyautót is venne következő vásárlásakor. A brit autóklub (AA) és az ITV Tonight című aktuális ügyekkel foglalkozó magazinműsora által készített kutatásban 17 ezer embernél is többet kérdeztek villanyautókról, ezek 47%-a mondta azt, hogy következő autójukként villanyautót is elfogadnának, az arány 49% volt a női, 46% a férfi válaszadók között.

Természetesen a fővárosban, Londonban élők lennének erre a legnyitottabbak, 56%-uk fontolná meg, hogy vesz egyet. Kor tekintetében a 18-24 éves korosztály gondolkodik főként elektromos autó vásárlásában, míg a 35-44 évesek 56%-a és az 55-64 évesek 48%-a szeretne magának egyet.

Nem ennyire rózsás azért a helyzet. A válaszadók 82%-a úgy gondolja, a villanyautók túl drágák, 58%-uk szerint pedig túl hosszú időbe telik a töltés. Ezen felül a válaszadók 49%-a szerint a brit elektromos hálózat nincs felkészülve arra, hogy mindenki elektromos autókra váltson.

A válaszadók szerint megfelelő ösztönző hatást lehetne elérni az árak lejjebb tolásával, az utak melletti gyorstöltőállomások számának növelésével, illetve, ha olyan helyeken is létesítenének töltőállomásokat, mint a bevásárló-, vagy szabadidőközpontok. Akárhogy is, a briteknek nem kell sietni a villanyautók értékesítésének erőltetésével, mivel a kormány csak 2035-től fogja betiltani az új benzines modellek árusítását.

