A Tesla vezérigazgatója részletesen beszélt arról, milyen munkálatok folynak majd a gyártó berlini gyárában, többek között, hogy a Model Y-t áttervezik majd itt. A cég csak február végén láthatott neki az építkezésnek Berlin mellett, azóta már rengeteget haladtak előre, jelenleg úgy áll, hogy a Model Y gyártása 2021. júliusában el is indulhat itt. Musk a héten látogatott el ide, akkor mondta el, hogy az itt gyártott Model Y nem csak a másolata lesz az egyesült államokbelinek.

Erről beszélve elmondta, „radikálisan újratervezik autóépítési technológiájukat”, hozzátéve, „az autó magját alkotó struktúra lesz áttervezve.” Azt is elmondta, további részleteket az e hónapban megrendezésre kerülő Battery Dayen tesznek közzé.

Amellett, hogy a német gyártmányú Model Y-ról beszélt, Musk azt is elmondta, akkumulátorcellákat is fognak termelni az üzemben. Azt is elmondta, azért szeretnék, hogy ilyen gyorsan megépüljön az üzem, mert „a klímaváltozás szempontjából fontos, hogy gyorsan cselekedjünk.”

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.