A 2016 óta 800 ezer darabban elkészült másodgenerációs Peugeot 3008 nagy sikernek számít, de négy év után ideje volt korszerűsíteni, mind a Peugeot utóbbi években tapasztalt arculatváltását, mind az egyéb technológiákat integrálni kellett.

Nem meglepő módon tehát az új 508-ason, 2008-ason és 208-asokon már látott stílusjegyek tűnnek fel itt is. A két menetjelző LED-sort, melyet a cég csak agyarnak nevez, nem lehet nem észrevenni. A lökhárító, a keret nélküli hűtőrács és a 3008-as logo is új a motorháztetőn. Hátul is a fényszórók módosultak.

Galéria: Peugeot 3008 restylé (2020)

29 Fotó

Belül nem látni azonnal az újdonságokat, de jobban megnézve látni, hogy az infotainment rendszer képernyője megnőtt, 8-ról 10 colosra. A műszerközpont 12,3 colos kezelőfelülete a kormány mögött van, a középkonzolon pedig a három vezetési mód (Normal, Sport, Eco) választhatunk majd. A kárpitok kiszereléstől függően változnak, a visszapillantó tükörnek pedig eltűnt a kerete. Ha már kiszerelések, háromban lesz elérhető a 3008-as: Active, Allure és GT.

A motorok között a 130 lóerős 1,2-literes Puretech háromhengeres benzines darab kézi, vagy automata váltóval, illetve a 180 lóerős, 1,5-literes négyhengeres (csak az EAT8 automatával) régi ismerősök, de a 180 lóerős BlueHDi dízelmotort egy 130 lóerős négyhengeres darab váltotta, amely kézi és automata váltóval is kérhető.

Persze a két legújabban bemutatott motor, a HYbrid és a HYbrid4 is tovább élnek 225 és 300 lóerejükkel. Sokat nem kell majd várni az új 3008-asra, mivel a szerencsésebbek év végén akár már bele is ülhetnek – legalábbis Franciaországban.