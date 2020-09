A Mercedes S-osztálya, ahogy kb. a gyártó összes modellje, az autóipari történelem kiemelkedő darabja. Így az új generáció (W223) bemutatója nem kis esemény. Ahogy látható, 1951-es debütje óta átment némi fejlődésen.

Ahogy minden új S-osztálynál lenni szokott, a Mercedesnél ez a technológiai csúcs, és az új darabot is alaposan megpakolták újdonságokkal. De kezdjük a külcsínnel: A márka már az előző generációban sem forgatta fel a modell stílusát, most is azt az arculatot kapjuk, amely a 2018-as CLS-sel debütált és ami azóta is minden új Mercedesről visszaköszön. Ami itt különleges, az az aerodinamikai dizájn, amivel a hatékonyságát szeretnék javítani a kocsinak, az új S-osztály légellenállási együtthatójának 0,22-t jelentettek be – a Tesla Model S-é 0,24.

Ahogy látható, mindent arra tettek fel, hogy minél áramvonalasabb legyen az S-osztály. Méreteit tekintve hosszabb elődjénél is, 5,18 méter a rövidebb, 5,30 a hosszabb. A tengelytáv is nőtt öt centit és szélesebb is lett az autó.

Azonban belül történt a nagytakarítás, a műszerfal teljesen megújult. A Tesla nagy képernyőinek rajongói ámulhatnak a 12,8 colos érintőképernyő láttán, ami 27 gombot és kapcsolót tett feleslegessé.

A kormány is új, és az Audi e-tronhoz hasonlóan figyeli, hogy önvezető módban is a kormányon tartjuk-e kezünket. A hátsó utasok is el vannak kényeztetve, több helyük van, mint a korábbi S-osztályban, állíthatóak, fűthetőek és hűthetőek az üléseik és ők is kaptak egy 11,6 és egy hétcolos érintőképernyőt, amelyeken pl a klímát vagy a hangulatvilágítást állítgathatják.

A környezetvédelmi szabályoknak megfelelően az S-osztály sem kerülheti el a villamosítást, így minden motor mellé egy 48 voltos enyhehibrid rendszer jár. Benzines verziói az S450 367 lóerővel és az S500 435 lóerővel kaphatunk, Amerikába még egy S580-as is kerül, ami 500 lóerő felett teljesít.

A dízelek között az S350 d lesz jelen 286 lóerővel és az S400 d 330 lóerős sorhatosával. Minden motorhoz egy 9G-Tronic automata váltó jár. 2021-ben a hálózatról tölthető hibrid változattal lesz teljes a kínálat, amely 100 km-es elektromos hatótávval rendelkezik majd.

Természetesen most oldalakig tudnánk sorolni a különböző vezetési segédleteket, de inkább csak párat sorolnánk fel: automata vészfék, állítható tempomat, kanyarodási, sávtartó és sávváltó automatika, közlekedési táblákat felismerő rendszer, vakfoltfigyelő és sokan mások.

Ez lesz az első autó, ahol a hátsó utasoknak is lesz légzsákja, de a sofőr és az anyósülés közé is került egy. Ami még lényeges, hogy oldalirányú ütközés észlelésekor az autó automatikusan maximumra emeli a felfüggesztést. Árakat egyelőre nem tudni, a jelenlegi S-osztály viszont 30 millió forint körültől indul, így ennél valamivel drágább kezdőárra lehet számítani.

