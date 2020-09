A Volkswagen az ID.4-gyel lép be az elektromos SUV-piacra, ennek bemutatója szeptember végén lesz. A kis modell, amely a második lesz, ami az MEB villanyautó-platformra épül az ID.3 ferdehátú után, újra a figyelem középpontjába került, mivel a cég egy adag hivatalos vázlaton mutatta be külsejét.

Galéria: Volkswagen ID.4

5 Fotó

„Az ID.4 egy elektromos tervfejlődést képvisel. Külseje letisztult, sodró és erős. Újfajta módon tűnik magabiztosnak. Ez főleg ID. családunk sima, áramvonalas arculatának köszönhető, melyet az ID.4-gyel első ízben ültettünk át SUV-kre. Ez azt jelenti, hogy a gyengéd áttűnések éles, tisztán kivehető körvonalakkal párosulnak. Az autót mintha maga a szél tervezte volna.” – mondta el a VW főtervezője, Klaus Zyciora, aki csapatával felelős a kocsi kinézetéért.

Az előbb Európában és Kínában, majd az Egyesült Államokban is piacra kerülő ID.4 előbb egy 201 lóerős és 310 Nm-es villanymotorral lesz elérhető, mely a hátsó tengelyt hajtja. Az összkerékmeghajtású változat később érkezik, a pluszmotorral már 302 lóerős és 450 Nm-es a modell.

Az összes modellben egy nagyfeszültségű akkumulátor lesz a padlólemezre erősítve, így a súlypont is alacsonyan lesz és a tengelyek között is jól oszlik el a teher. Akkumulátormérettől függően a wolfsburgi villanyautó akár 500 km-t is elérhet a WLTP-szabvány szerint. Az ID.4 gyártási előkészületei a cég antingi és zwickaui gyárában már el is indultak, 2022-től pedig Amerikában is elkezdődnek.

Immár videón is megtekinthető a Volkswagen prémium kategóriás SUV modellje, amely sportos megjelenésével és teljesítményével sokak számára vonzó választás lehet.