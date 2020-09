Ahogy az összes Porsche 911-est, úgy a 964-es generációt is klasszikus és egyszerű kinézetéért szeretik. Ez a 964-es azonban valami egészen más. Khyzyl Saleem vad tervein a 964-es egy olyan Porschéra hasonlít, amit talán a Mad Maxben láthatnánk. Rengeteg panel hiányzik róla és ha az utcán látnák, a Porsche-rajongók valószínűleg elszörnyednének tőle.

Saleem 964-esének az elején van a legtöbb akció, a sportkocsi hagyományos frontrésze eltűnt, egy olyan spltter vette át a helyét, ami szélesebb, mint az autó maga. A tervező lapos fényszórókat is megálmodott és a modell ismert motorháztetőjétől is búcsúzhatunk. A sarokpanelek is eltűntek, így rálátni a Rotiform felnikre és a felfüggesztésre.

A 964-es oldalai viszonylag a gyárira hasonlítanak, de a szénszálas ajtók alatt új oldalküszöbök rejlenek. Hátulra meghagyta Saleem a gyári kerékíveket, de így is alájuk rakott pár akkora felnit, amik kilógnak a kasztniból. Hátulról a lökhárító tűnt el, de bővült a modell egy szénszálas csomagtérajtóval és egy vékony LED-csíkkal.

