A BMW és a Jaguar már hosszú ideje az ipar legjobb sportkocsijai közé tartozó darabokat készítenek. de az M2 CS és az F-Type ezek közül is kiemelkednek. A Lovecars videójában az M2 CS és az F-Type fej-fej mellett vannak tesztelve egy kanyargós pályán, mielőtt közúton is összevetnék őket. Bár a két modell nem közvetlen riválisa egymásnak, de teljesítményük és – legalábbis a brit piacon – áruk is hasonló.

A videóban szereplő F-Type egy új, P450 nevű változat. A Jaguar 5,0-literes kompresszoros V8-asa van benne, de le van fokozva 450 lóerőre és 580 Nm-re. Ehhez egy nyolcsebességes automata váltó dukál hátsó- vagy összkerékmeghajtással. Ez a darab összkerékmeghajtású, így 4,4 mp alatt van százon és 285 km/h a végsebessége.

Vele szemben az M2 CS egy 3,0-literes biturbós hathengeressel van felszerelve, ami szintén 450 lóerős és 550 Nm-es. Az F-Type-pal ellentétben a tesztelt M2 CS egy hatsebességes kézi váltót használ és hátsókerék-meghajtású, de kisebb súlya miatt 4 mp alatt százig jut, míg 280 km/h-nál szabályoz le. A pályán a Jaguar 0,8 mp-cel volt lassabb az M2 CS-nél, és súlyát tekintve ez szép eredmény.

