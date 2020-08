Mióta 2004-ben először bemutatták, a Hyundai Tucson roppant sikeresnek bizonyult a koreai márka számára, segítve, hogy a szegmens legnépszerűbb crossovereivel küzdjenek az elmúlt 16 évben. Az új, negyedik generáció még idén érkezhet, ennek külsejének alapját a lenyűgöző Vision T Concept alapozhatja meg.

A gyártó szerint a Vision T a „legavant-garde-abb, legsportosabb, legfrissebb és legdinamikusabb” crossoverük, amit valaha terveztek, ez pedig jól illik a Tucsonra is. Mire számíthatunk? Az eddigi kémfotók és videók alapján, melyeket a Kolesa foglalt össze renderképeiben, az első részen és oldalt is több újdonság felismerhető a prototípusokról. A hátsó lámpa textúrája még kérdés, de az azokat összekötő fénycsík valóban a végső változaton is ott lesz.

Az európai vásárlók számára a motorkínálatba az 1,6-literes T-GDI és GDI benzines motorok kerülhetnek be, de dízelek is várhatóak, 1,6-literes és 2,0-literes CRDi kiszerelésben. Mind két-, mind négykerékmeghajtás elérhető lesz.

A Hyuindai Veloster N nem csak az alapverzióhoz viszonyított magasabb teljesítménye miatt különleges, hanem egy intelligens automata váltó is debütál benne. Íme egy videó a modellről: