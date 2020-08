A Porsche Taycan villanyautó második kivitele, a Cross Turismo kombi mégsem fog idén bemutatkozni. A gyártó eredetileg év végén mutatta volna be, de most bejelentették, ezt 2021 elejére csúsztatják. A Porsche vezérigazgatóját, Oliver Blumét idézi a Bloomberg, aki szerint a csúszás oka a koronavírus-járvány idején is magas kereslet a Taycan szedánra.

Ez alapján a Porsche előbb a Taycan-keresletet akarja kielégíteni, azután érkezne a Cross Turismo. Bár ez egy igen kellemes probléma, azok a vásárlók, akik a nagyobb Taycanra várnak, nem lesznek boldogok – főleg azok, akik már tettek le előleget.

Így azonban a Porsche mérnökei tovább tesztelhetik a Cross Turismót, amelyet nemrég sikerült is lefényképezni a Nürburgring Nordschleifén. Bár nagyjából mindenki tudja, hogy néz majd ki a kombi Taycan, a Porsche azért rányomott némi álcát a kulcselemek elfedésére.

Galéria: Porsche Taycan Cross Turismo Spied At The Nurburgring

A legnyilvánvalóbbak ezen rejtett elemek közül a hátsó lámpák, a C-oszlop és a harmadik ablak. A képek alapján elég egyértelmű, hogy ez nem a sima változat, mi a Turbo S-re tippelnénk az agresszív lökhárítók alapján, melyek nagyon hasonlítanak a szedán Turbo S-ére.

A felnik ugyanazok és hatalmas féktárcsákat, illetve vörös fékbetéteket rejtenek. Újdonságnak számítanak még a méretes tetőspoiler és a kerékívek körüli műanyagborítás. A Taycan Cross Turismo ugyanolyan variánsokkal érkezik, mint testvére: 4S, Turbo és Turbo S. Utóbbi lesz a csúcsverzió 761 lóerejével és 1050 Nm-es nyomatékával.

