A jelenlegi Porsche Panamerát 2016-ban mutatták be, kicsivel több, mint három évvel piaci debütje után pedig ideje frissíteni, még ha nem is nagyon nyúltak hozzá. Nagy különbségek nincsenek a kinézetben, hátra egy LED-sort kapott, ezen felül még új felnik kerültek rá, a Sport Design csomag pedig átkerült az alapfelszereltségbe.

Galéria: Porsche Panamera (2021)

34 Fotó

A frissítés azonban inkább strarégiai, mint esztétikai. A Porsche újragondolta a kínálatot, így a Panamera Turbót az a Panamera Turbo S váltja, mely nemrég rekordot döntött a Nürburgringen. A Turbo 550 lóerejére a Turbo S 630 lóerővel kontráz rá, de nem elégedett meg a gyártó ennyivel, a 4 E-Hybridből 4S E-Hybridet csináltak, ez már 560 lóerőt tud eddigi 462-je helyett, ráadásul 30%-os emeléssel 54 km lett az elektromos hatótávja.

A Porsche mérnökei azonban a vázon is dolgoztak, hogy az autó kezelhetősége is jobb legyen, így az egyszerre kényelmesebb és dinamikusabb, ha a sofőrnek viszket a jobb lába. A felfüggesztés, a kormánymű és a gumik is fejlesztésen estek át.

Szoftverügyileg is komoly pluszt kapott a Panamera: az autó már hangvezérlésre is reagál, vezeték nélkül kapcsolódik az Apple és Android hálózatára, hogy valós idejű forgalmi információval lássanak el minket. Emellett a Porsche InnoDrive segédletcsomag is az alapfelszereltség részévé vált.

