Egyes tanulmányok sosem jutnak el a gyártósorra, míg mások 3D-s modellekként kell, hogy éljék életüket. A Baccara Concept sajnos utóbbi csoportba tartozik. Az alkotója, Guillaume Mazerolle öthónapos gyakorlaton vett részt a Renault Samsung Design stúdióban Dél-Koreában.

Az autóhoz az ötletet Mazerolle a szöuli forgalomból vette, rájött ugyanis, hogy a jövő autóinak össze kell mennie, mert a városok csak zsúfoltabbak lesznek. A Baccara a „városi prémium kompakt villanyautók végső stádiumát” hivatott megjeleníteni, legalábbis dizájnjában – tényleg dinamikusabbnak tűnik, mint pl. a Renault Zoe.

A francia gyártó egyes 80-as és 90-es évekbeli modelljeire utal a neve a kisautónak, mely maximum 4 méter hosszú és 1,4 méter magas. Az akkuk és a villanymotor hátul lennének a jobb kezelhetőség érdekében, de így is elfér benne akár két felnőtt két gyerekkel.

Galéria: Renault Samsung Baccara Concept

23 Fotó

A dizájnra áttérve, az utastér 360 fokos láthatóságot biztosít, de így is eléggé átlós vonalú, míg a hátsó lámpa a kilincsekig húzódik, hogy hosszabbnak tűnjön az autó. Ha már lámpák, az első egy pengére emlékeztet, amely végighúzódik a modell elején apró függőleges csíkokkal alatta. Még lecsukható, világító tetőspoiler is van. A mi részünkről nagyon jónak tartjuk az ötletet, és örülnénk, ha a gyártók bevállalnának ilyen dinamikusabb terveket is a városi villanyautóiknál.

