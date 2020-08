Még az év első felében mutattuk meg a Papadakis Racing Toyota Supra driftgépét, amit Fredric Aasbønek építettek. Ez nemrég el is készült és a Hoonigan volt az első, akik élőben is megtekinthették.

Az első érdekesség a motor. Bár a csapat egyszerűen kicserélhette volna a gyári motort egy V8-asra, inkább átépítették a 3,0-literes sorhatost. Olyan komoly tuningot kapott a motor, hogy már megbízhatóan ezer lóerőt pumpál ki, de ehhez szinte mindent ki kellett cserélni benne, és egy Borg Warner turbót is kapott.

Driftgép révén a felfüggesztés és a fékrendszerek is kaptak némi újdonságot. Előbbit a Stoptech megnagyobbított betétei és tárcsái oldották meg, hátul érdekesebb a dolog, mert mindkét kerékre két fékbetét jutott. Az egyik a fékpedálra, a másik a kézifékre reagál.

A japán sportkocsi külsejét is megújították, most már elől és hátul is új kerékívek és egy új szett keréktárcsa viszi az autót útján. Belülről minden nem létfontosságú alkatrészt kipakoltak, helyükre egy bukókeret került. Egy egyszerű, háromküllős kormánykerék is került a kocsiba a versenyülés és a digitális kijelző mellett.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: