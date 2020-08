Íme a My First Model Y, egy kisautó, amely a gyerekeket a jövő Tesla-rajongóivá változtathatja. A Radio Flyer nevű cég a Tesla tervezőinek segítségével alkotta meg az első villanyautót a legkisebb sofőröknek, konkrétan másfél és négyéves kor között használható és pontosan másolja le az eredeti Model Y külsejét.

A 675 mm-es, 3,8 kilós játék dudával, ergonómikus üléssel, tapadómenettel ellátott gumikkal és működő kormánnyal érkezik, bár az eredetivel ellentétben nincs elektromos meghajtása. A Radio Flyer 2016-ban már elindított egy hasonló projektet, a Tesla Model S for Kidst, mely 3-8 év közötti gyerekeknek szólt és lítiumionos akkumulátora volt. A kisautó 99,99 dollárért (kb. 28 ezer forintért) vásárolható meg.

Robert Pasin, a Radio Flyer vezérigazgatója elmondta: „Izgatottak vagyunk, hogy folytathatjuk partneri kapcsolatunkat a Teslával a My First Model Y-on. A leginnovatívabb, legfenntarthatóbb autógyártóval együttműködni a mi értékeinkbe is beleillik, és általa olyan termékeket tudunk kínálni a vásárlóinknak, amiket szeretnek és amiben megbíznak.”

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.