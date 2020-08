Augusztusban mutatta be a Manthey Racing fejlesztési csomagját a Porsche 911 GT3 RS-re és Misha Charoudin youtubernek nemrég élőben is volt lehetősége ezt megcsodálnia. A rikító zöld 911 GT3 RS-en bemutatott csomag az aerodinamikáját, a felfüggesztését és a fékeit újítja meg a pályaorientált sportkocsinak, érdekes módon a 4,0-literes, hathengeres szívómotorhoz nem nyúltak, így az továbbra is 512 lóerőt és 469 Nm-t ad ki magából.

Az első dolog, ami elkapja tekintetünket, az aerodinamikai csomag, elsősorban a hátsó tengely leszorítóerejét növelő hátsó szárny. A cég egy új splittert és légbeömlőket is tett előre, emellett szénszálas, a hátsó felnire erősíthető aerotárcsákat is készítettek.

Ha már felnik, ezekből könnyűsúlyú, magnéziumból készült szetteket is ajánlanak, és ahogy említettük, a felfüggesztés és a fékbetétek is újak. Charoudinnak a Manthey Racing egy dolgozója elmondja, olyan csomagot akartak, amely a pályán mutatott teljesítményt növeli, de nem a közúti irányíthatóság rovására, ezért nem akartak egy sokkal zajosabb, versenyautós féket beletenni.

A Manthey Racing csomagjának árai nettó 39911 eurótól (kb. 13,5 millió forinttól) indulnak Németországban, de ezen plusz 15 ezer eurót dob, amennyiben a vásárlónak a magnézium keréktárcsákra is szüksége van.

