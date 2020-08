A Mugen már megmutatta, mit tud tenni az új Honda Civic Type R-rel, melynek új spoilereket, diffúzort, hátsó szárnyat és légbeömlőket készített, és akkor az utastérbe kerülő Alcantara és szénszálas elemeket. De mi a helyzet a sima Civickel? Nem kell aggódni, mert a japán cég ezek tulajdonosainak is készült nyalánkságokkal.

Galéria: Honda Civic Mugen alkatrészekkel

12 Fotó

Bár itt is sokat változott a külső, ezek egyike sem olyan extrém, mint a Type R esetében. Az oldalküszöböktől a diffúzoron át, még a keréktárcsák is jóval visszafogottabbak. Gyorsan átfutva egy nem teljes lista a változásokról valahogy így nézne ki: Szénszálas hűtőrács, első lökhárító, első spoiler, oldalküszöbök, diffúzor, hátsó spoiler, 19 colos Mugen felnik, sportkipufogó-rendszer, új fékbetétek, LED-es hátsó lámpa, kilincsvédő, de még a rendszámtok is karbon.

A Mugen szerint diffúzoruk mind saját, mind az eredeti kipufogóval kompatibilis, előbbinek azonban elég szép, hatszögletű a kivezetése, így eléggé a vadászgépek hátsó felére emlékeztet. Belülre új kormány, ülések, váltókar, start/stop kapcsoló kerültek.

A Honda úgy gondolta, impozáns teljesítményű gyors ferdehátújukat, a Civic Type R-t tovább is lehetne gyorsítani, az eredmény a videón látható Limited Edition: