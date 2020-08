Múlt héten, London központjában egy rikító rózsaszín McLaren 570S-t sikerült totálkárosra törni. A jelentések szerint a balesetben egy fekete Volkswagen Golf is részt vett, és a képeken látni, hogy a McLarennek komoly javításokra lesz szüksége, ha vissza akar térni az utcákra, bár valószínűbbnek tartjuk, hogy utolsó útja inkább egy roncstelepre vezet majd.

Az autó első lökhárítója leszakadt és mindkét szélső panel összetört, emellett a lámpák is kitörtek és a motorháztető is kiszakadt. Úgy tűnik, az első kerekek is sérülhettek és az úton szétszórt homok alapján motorolaj vagy más folyadék is szétfolyhatott a helyszínen. Bár szomorú egy McLarent ilyen állapotban látni, azért hozzátennénk, hogy ezt a krómos rózsaszín borítást nem igazán mondanánk ízlésesnek és jobb is, hogy nem látja többet senki.

A Twitterre a Londoni tűzoltóság Camden kerületi parancsnoka, Simon Tuhill ezt írta: „Sok balesethez vonulunk ki, de nem mindegyikben vesz részt egy McLaren 520 [sic] szuperautó. A Eustoni csapatok mentek ki hozzá múlt héten, hogy biztosítsák a terepet, miután elvesztették felette az irányítást.”

