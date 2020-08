A 39. wörtherseei GTI-találkozónak májusban kellett volna lezajlania, de a koronavírus-járvány miatt végül törölték. Kár, mert a Volkswagennek több új projektje volt, amiket odavittek volna, ezek közül mutattak ma be egyet. A neve Golf GTE HyRacer és az Autostadt Wolfsburgban került kiállításra.

A Golf GTE hálózatról tölthető hibridre alapuló HyRACERt a Volkswagen német gyakornokai több hónap alatt, öt fázisban valósították meg. Amennyiben nem lenne egyértelmű, a Hy a hibridre, a RACER pedig az autó sportos mivoltára utal.

Ez a projekt a Volkswagen Group Retail Germany révén jöhetett létre, az ő 13 gyakornokuk különböző német kereskedésekből dolgozott rajta, de mindegyikük csak egy bizonyos ideig, ettől még nagyobb kihívás a munka.

De mégis mit tettek a gyakornokok a GTE-vel? Kezdetnek új karosszériát adtak neki, mélyebben ülő lökhárítóval, splitterrel, az autón 80 mm-t szélesítő kerékív-kiegészítőkkel, új hátsó lökhárítóval és diffúzorral, tetőspoilerbe épített féklámpákkal (az ötlet az Arteontól jött) és középen lévő kipufogókkal. Emellett egy állítható sportfelfüggesztéssel 40 mm-rel lehet lejjebb hozni a kocsit.

A feketére festett 19 colos alufelnik a gyakornokok tervei alapján készültek és 380 mm-es féktárcsák vannak mögöttük elől. Belül Alcantara került a műszerfalra, az ajtókra és a kormányra is. A sportülésekbe épített fejtámlákba a GTE HyRACER felirat lett hímezve kékkel, de saját logót is festettek az ifjoncok, akik magukat nem meghazudtolva két elektromos rollert is tettek a csomagtartóba, melyeket ott lehet tölteni.

A hajtásláncot a gyári 204 lóerőről szintén feljebb vitték 250-re, ami szép teljesítmény, míg a motorháztető alján egy fémlapra lett felvésve a 13 gyakornok neve, akik ezen a koncepten dolgoztak.

A Volkswagen Golf már a második generációját kezdi meg úgy, hogy hálózatról tölthető hibrid változatot is vásárolhatunk, alább megtekinthetjük, mit tudunk róla.