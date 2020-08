Egy bosnyák Tesla-rajongó még az orosz, Ladából épített Cybertruck-másolatnál is realisztikusabb replikát épített, sőt, olyan jó lett, hogy könnyen összetéveszthető az eredetivel. Sajnos nagyon kevés információ van róla, azt sem tudni, milyen motor van benne, vagy mi volt az alapja, sem azt, hogy egyáltalán vezethető lenne-e közúti forgalomban, bár az alábbi videókban elég magabiztosan mennek vele.

A kisteherautó méretre ugyanolyan masszívnak tűnik, mint a tavaly bemutatott Cybertruck-prototípus, ugyanolyan acéllemezekkel. A vonalai is ugyanolyanok és neki is van egy LED-csíkja a tetőn és a két hagyományos fényszóró között, még a keréktárcsák is ugyanolyanok. Nem állnak meg itt a hasonlóságok azonban.

Lenyűgöző módon a tulajdonos házi készítésű Teslájának a beltere is szinte egy az egyben az eredetié. Ugyanolyan márványszerű a műszerfal, futurisztikus a kormány, üvegtető és a Model 3-éhoz hasonló érintőképernyő van középen.

Sajnos arról nem találtunk képeket, mi volt az alapja ennek másolatnak, de gyanítjuk, hogy valamilyen belsőégésű motoros darab, akárhogy is, ez valószínűleg a legrikítóbb kisteherautó ma Európában.

