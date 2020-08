A Lanzante 25. évfordulóját ünnepli az 1995-ös le mansi győzelmének az F1 GTR-rel, nem is akárhogy: hét McLaren modellt fognak teljesen átépíteni. A projektet két hónapja jelentették be, a héten a közösségi médiában pedig ízelítőt is adtak renderképeken az LM 25 nevű csomagról, mely a 600LT Coupe és Spider, a Senna, a Senna GTR, a 765LT Coupe és a 765LT Spider esetében elérhető, holott utóbbi még meg sem jelent. A hetedik és utolsó modellt később jelentik be.

Galéria: Lanzante LM 25 Edition McLarens

6 Fotó

Mind a hét darab egyedi, az F1 GTR-ről mintázott külsővel rendelkezik majd és sötét-, illetve világosszürke színben tündökölnek majd. Ötküllős szénszálas keréktárcsájuk ugyanígy szürke lesz, és a PistonHeads cikke szerint ez a megoldás 7 kilogrammal teszi könnyebbé az autókat. Az aranyszínű fékbetétek a vörös McLaren felirattal szintén a legendás versenyautó előtt tisztelegnek.

Az utastérről még nem láttunk képet, de az ígéret szerint könnyűsúlyú ülésekkel lesz felszerelve, amely további 18 kilót spórol, ezek fejtámláján az LM 25 logo szerepel majd, a kormánykerék fekete Alcantarával lesz borítva fehér varrással, de további egyedi elemek is találhatóak majd itt.

A V8-as motorokhoz nem nyúl a cég, bár a kipufogók hővédőjét aranyozott kerámiából készültekre cserélik, a kivezetés is ebből lesz majd. A motor fedlapján is ott lesz az LM 25 logo. A Lanzanténak három hónap kell majd minden autó átalakításához, ezekért 144 ezer fontot, azaz kb. 54 millió forintot kérnek el.

