„Hetek kérdése”, hogy a Volkswagen bemutassa az ID.4-et, így a cég új képeket tett közzé róla ízelítőnek. Ahogy látható, a modell az ID.3 nyomában halad, teljesen zárt hűtőmaszkkal, ami mellett hátrafelé hajló fényszórók vannak, de izmosabb lökhárítóján nagyobb légbeömlők lesznek.

Bár a képek nem sokat árulnak el, a crossovert a kínai ipari és számítástechnikai minisztérium szerencsére már bemutatta, ott áramvonalas karosszéria és lejtett tető volt megfigyelhető. A teljes részleteket hamarosan közzétehetik, annyit tudni most, hogy az ID.4 az MEB platformra épül, így hátsó és összkerékmeghajtású verzió is lesz. előbbinek egy villanymotorjából 204 lóerő és 310 Nm szabadul ki, utóbbinak két motorja lesz 306 lóerővel és 450 Nm-es nyomatékkal.

A cég több akkucsomagot is kínál majd, ezek egyike akár 500 km-es hatótávra is képes lehet, A színes képek mellett a VW elmondta, a villanyautók „a személyszállítás jövője”. Arról is beszéltek, hogy szeretnék a villanyautókat is népautóvá tenni, mert eddig ezek „csak bizonyos államokban vagy luxusautóként voltak elérhetőek.” Ezzel a Nissan vélhetően nem fog egyetérteni, a Volkswagen viszont változtatni akar ezen, és elmondta, az ID.4 csak egy a következő években érkező sok elektromos autójuk közül.

Mozgásban a Volkswagen ID 3, a német gyártó első, tisztán elektromos-meghajtású modellje, amelynek népszerűsége idővel a Golf sorozatéval is vetekedhet.