A kémfotósok már számos alkalommal elkapták az új Volkswagen Golf R-t, most pedig a kombi változatot is megleshetjük. A nem túl meggyőző álca alá rejtett prototípus alapja az Alltrack, de több olyan nyom is van, ami felfedi valódi kilétét.

Ezek közül a könnyűsúlyú alufelnik a legegyértelműbbek, melyek mögött nagy teljesítményű fékrendszer bújik kék betétekkel. A hátsó lökhárítót is úgy módosították, hogy négy kipufogó beférjen alá. Természetesen a gyártásba kerülő verzió kicsit sem fog hasonlítani, jóval sportosabb ábrázata lesz, amely a ferdehátú verzió mása is lehetne. Aerodinamikus oldalküszöbök, nagy spoiler és egy agresszív diffúzor is része a csomagnak.

A sportos változtatások belülre is elérnek, az R-márkájú sportülések és egy új kormánykerék várhatóak, de lesz egy R-gomb, ami nagyobb teljesítményt csal ki a modellből. Ha már teljesítmény, erről nem sokat mondott a VW, de a Golf-R-be sokan egy 2,0-literes négyhengeres turbómotort várnak 333 lóerővel, egy duplakuplungos váltóval és összkerékmeghajtással.

A Golf R debütje a közeljövőben várható, míg a kombi még jóval távolabb lehet, látva, hogy még a fejlesztés korai szakaszában jár a gyártó. Emiatt könnyen lehet, hogy csak a ferdehátú után hónapokkal fogjuk látni.

Már a nyolcas Golf tavaly őszi bemutatója óta sokan várják, hogy milyen lesz majd az új GTI változat, most megérkezett, és az alábbi videó megmutatja, milyen is lett.