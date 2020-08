A Ferrari egy, a legendás F40-es terveire épülő, egydarabos modellen dolgozhat. Névtelen források szerint a Ferrari legújabb, különleges projekteken dolgozó részlege a napokban akár be is mutathatja az SP42 névre hallgató modellt, amelyet egy igen gazdag gyűjtő rendelt meg tőlük.

A The Supercar Blog írta meg először a hírt, állításuk szerint a Ferrari SP42-ben egy biturbós V8-as lesz, ugyanaz a 3,9-literes egység, mely az F8 Tributónak 710 lóerőt és 770 Nm-es nyomatékot biztosít, mivel ez egy különleges darab, könnyen lehet, hogy ennél is erősebb lesz.

A Ferrari F40 volt a cég egyik legikonikusabban kinéző autója, melynek talán legfelismerhetőbb része a hatalmas hátsó szárny. A maranellóiak ilyesmit modern autóikon nem nagyon szeretnek használni, szóval kíváncsian várjuk, ide átkerül-e az F40 légterelője.

A Ferrari az elmúlt években több ilyen különleges projekten dolgozott. Egyik legújabb alkotásuk, a P80/C tavaly márciusban lett bemutatva, annak a 488 GT3 versenyautó az alapja, fejlesztése négy évig tartott. Ihletett merített a 330 P3/P4-ből és az 1966 Dino 206 S-ből is és merőben elüt a gyártó többi autójától.

Megj: Címlapképünkön egy nemrég eladott F40-es szerepel.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: