A már nagyon várt Mercedes-AMG One hiperautó fejlesztése újabb mérföldkőhöz érkezett, a prototípusok tesztjeik alatt már teljes, 1000 lóerő feletti teljesítményüket használják. Az először 2017-ben bemutatott, forma-1-es motort használó hibrid hiperautó motorjának közúti használatra való átültetése kemény dió volt, csúszott is miatta a projekt, de sikerült megoldani és már a Mercedes saját, immendingeni tesztpályáján köröz a modell.

Különösen izgalmas hír, hogy a Mercedes-Benz bejelentette, az AMG One hamarosan a Nürburgringre megy, azaz akár az is lehet, új rekordot készülnek felállítani. Erre egyelőre biztos választ nehéz adni, de azért megjegyezzük, sok hiperautó szokott ott rekordkísérlet nélkül tesztelni. Tekintve azonban, milyen brutálisan erős a One, nem lenne meglepő, ha az AMG nem akarna vele villantani egyet.

A Mercedes-AMG leköszönő vezetője, Tobias Moers két éve azt nyilatkozta, némi aerodinamikai módosítással, a klíma kivételével és slick gumikkal lenne esélyük a Porsche 919 Hybrid Evo 5:19.546-os abszolút körrekordjának megdöntésére. A közúti forgalomra alkalmas változat is könnyen megdöntheti ennek a kategóriának a rekordját, ezt a Lamborghini Aventador SVJ tartja 6:44.97-tel.