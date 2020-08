Egy washingtoni férfit tartóztattak le, azzal vádolva, hogy több, mint 2,1 millió dollárt (majdnem 600 millió forintot) szerzett csalással a kormány koronavírus után elindított fizetésvédelmi programjából.

A múlt héten előkerült beterjesztés szerint a 41 éves Kenneth Gaughan 2,1 millió dollárt kért és kapott ezekből úgy, hogy több fiktív cég nevében is jelentkezett, melyek mind érzelmi támogató állatok regisztrálásával foglalkoztak. Emellett okirathamisítással is vádolják, mivel több bankszámlakivonatot is maga hozott létre ezekhez.

Amikor Gaughan megkapta a pénzt, egy 300 ezer dolláros, majdnem 10 méteres luxushajót, egy 1,13 millió dolláros házat és egy új Kia Stingert vásárolt. A yachtot és a Kiát a hatóságok lefoglalták, Gaughan befektetéseit és bankszámláit pedig zárolták, de a ház is vagyonelkobzási eljárás alá került.

Gaughant emellett azzal is megvádolta a columbiai területi ügyészség, hogy a washingtoni érsekségnek utalt támogatásokból is elsikkasztott majdnem 500 ezer dollárt. Nem ez volt az első ilyen csalás a járvány kitörése után egyébként, nemrég egy floridai férfi négymillió dollárt igényelt az államtól, amit többek között egy Lamborghini Huracán Evóra költött.

A Lucid Airt sokan a Tesla Model S egyik leendő legnagyobb ellenfelének gondolják. Egy promóvideót tett róla közzé a gyártó: