A már 2014 óta gyártott hatodgenerációs Ford Mustang lassan életciklusa végéhez közeledik. Korábban egyes lapok arról tudósítottak, hogy a cég előállt egy tervvel a modell jövőjéről, ez alapján a következő generáció 2022 végén érkezik.

Az Autonews most a gyártó terveire rálátó forrásokra hivatkozva erősítette ezt meg, 2023-as évjárattal lesz majd kapható először. Első frissítése 2025-re esik és a beszállítók szerint életciklusa nyolcévesre nőtt, azaz 2030-ig marad majd gyártásban.

A Mustang a következő generációval az Explorer és a Lincoln Aviator által használt platformra nyergelhet át, azaz szélesebb lesz, de nagyobb lesz az utas-, és a raktere is. De nem ez a legnagyobb hír, hanem, hogy a terv szerint az új Mustang összkerékmeghajtású is lehet. Arról is vannak hírek, hogy a V8-ast villamosíthatják, a hátsó kerekeket a belsőégésű-, az elsőket egy villanymotor hajtaná ez esetben.

Egyelőre nem tudni, hogy a négyhengeres turbó marad-e, de a Ford a hírek szerint mind a kupé, mind a kabrió kivitelt megtartja. A design szempontjából a Mustang evolúciós utat írhat majd le, a sofőrközpontúbb utastérbe pedig a legfrissebb technikai kütyük kerülnek majd.

A Ford Mustang és az elektromos autók sokáig köszönő viszonyban sem álltak egymással. Aztán jött a Mach-E és máris lett egy út, amely a zöld technológiák felé vezette a modellt, a Vision 001 tanulmány pedig elektromos hiperautóként képzeli el a legendát.