Bár a Ram 1500 TRX egyértelműen az Egyesült Államokban lesz sikeres, a kisteherautót Európába is importálják majd. Az FCA Dodge és Ram márkáinak importőre, az AEC Europe jelentette be, hogy az egészen brutális modell az öreg kontinensre is eljut majd:

„Nagyon optimisták vagyunk a Ram 1500 TRX piacra kerülésével kapcsolatban.” – mondta el John R. F. Muratori, az AEC Europe ügyvezető igazgatója, - „Ennek elsősorban a nagy teljesítményű kisteherautók növekvő piaca és így a Ram várható népszerűsége az oka. Teszteknek vetjük majd alá a modellt, és ha megfelel az EU-s szabályoknak, decemberben már a kiszállítások is elkezdődhetnek.”

Az AEC Europe jelenleg a teszteken és az EU-s szabályokra való átültetésen, illetve az azt követő terjesztésen dolgozik, mely 125 kereskedőpartnerükön keresztül folyik majd Európában. Egyelőre nem tudni, mennyibe kerül majd a TRX Európában, de az amerikai kezdőárnál (69995 dollár, azaz kb. 20 millió forint) biztosan többet kell majd fizetni érte.

