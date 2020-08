A Maserati MC20, a gyártó első középmotoros modellje az MC12 óta az év egyik legjobban várt modellje. A jó hír, hogy sokat nem kell rá várni, mivel szeptember 9-én egy modenai eseményen lerántják róla a leplet. Bár korábban hivatalos fotókon már megnézhettük, ma egy új adag kémfotót tudunk bemutatni, amely az eddigi legjobban mutatja be a Maserati első teljesen új autóját 2015 óta.

Galéria: 2021 Maserati MC20 new spy photos

30 Fotó

A fotósok a Maserati modenai gyárának közelében kapták el a modellt, amely után garantáltan meg fogunk fordulni az utcán, ez még a felniket is takaró álca ellenére is egyértelmű. Könnyű lenne összekeverni egy új Ferrarival, ha nem tudnánk, mi ez. Méretei is pont jónak tűnnek, alig várjuk, hogy álca nélkül is lássuk.

A látható fénypontok közé a Maserati ismert hűtőrácsa, a függőleges, kicsit a Ferrari F430-ra emlékeztető fényszórók, a masszív hátsó lökhárító a légbeömlőkkel, a vízszintes hátsó lámpák és a középre helyezett kipufogók sorolhatóak. Biztosak vagyunk benne, hogy további meglepetések várnak ránk a fólia alatt.

Azt már tudjuk, hogy a Maserati MC20-at az új, 3,0-literes biturbós V6-os motor, a Nettuno fogja hajtani, melyben a Forma-1-ből vett előgyújtó rendszer szerepel és 630 lóerős, illetve 730 Nm-es.

Hála 210 lóerő/literes teljesítményének és Getrag nyolcsebességes automata duplakuplungos váltójának, ez méltó lesz a Maseratihoz. Az MC20 lesz az első darab ezzel a motorral, de a márka már jelezte, más modellekbe is eljuthat a Nettuno. A V6-os mellett a Maserati MC20-nak hibrid és teljesen elektromos változata is készül majd.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.