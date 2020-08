Egy nagyon ritka, sárga-fekete Bugatti Chiron tűnt fel Monaco utcáin sok másik Bugattival, köztük jó pár másik Chironnal együtt. Még mielőtt elkezdene főni bárki feje, amiért a bámészkodókon nincs maszk és a távolságot sem tartják, megemlítenénk, hogy a videó még tavaly szeptemberben készült, jóval a járvány előtt, és csak nemrég töltötték fel.

A kérdéses autónak kaliforniai rendszáma van, azaz hosszú utat tett meg az Atlanti-Óceánon át a kis hercegségbe. A leírás szerint ez az egyike a mindössze két darabban legyártott hasonló specifikációnak, mely Űrdongó kicsivel előkelőbb rokonának néz ki, bár a neve Hellbee (Pokolméh kb.)

A színkombináción túl, mely az utasteret is borítja és emiatt még jobban kitűnik a többi Chiron közül, a különleges hiperautóban minden gyári, azaz egy 8,0-literes W16-osa van négy turbóval, amely 1500 lóerőt tud 1600 Nm-es nyomatékkal. Egy majdnem két tonnát nyomó autóhoz képest nyaktörő tempóra képes, 2,5 mp-nél is hamarabb százon van és akár 420 km/h-val is tud menni.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.