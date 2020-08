Az alábbi képeken látott jármű neve Toyota H2+ Concept, és bár csak a virtuális világban létezik, megmutatja, hogy nézne ki a modern korban a japán gyártó nagy teljesítményű kupéja. A tervet David Gallego készítette, aki a Toyota múltbeli és mai modelljeinek arculatát keverte, elsősorban a negyedik generációs Suprát és a Toyota 2000GT-t.

Galéria: Toyota H2+ Concept Renderings

4 Fotó

Bár a H2+ Concept szuperautónak néz ki, belül is van benne hely, kb. a Koenigsegg Gemerához hasonlóan. Annak azonban négy ülése van, cikkünk tárgyának pedig három: Kettő elől, egy hátul. Némi állítgatásra is van lehetőség az utastérben, például az első utas teljesen hátradőlhet, de a nagyobb raktér érdekében a két utasülést ki is lehet szedni.

Kívülről hihetetlenül figyelemfelkeltő darabról van szó, sok élesen szögletes vonallal. Az eleje különösen tekintélyt parancsol a LED-fényszórókkal, melyek kamerákat és szenzorokat tartalmaznak. Felülről látszik legjobban a körbenyúló szélvédő és az üvegtető. A mi kedvencünk azonban az autó hátsó fele éles LED-fényszótóival, amely kicsit a Toyota Aygo első felére emlékeztet.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: