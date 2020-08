Egy újabb 2020-as Corvette C8-as került kalapács alá egy balesetet követően. A hat hónapban, amióta a kiszállítások megkezdődtek, jó pár került már eladásra a Coparton keresztül. Ez a darab Floridában található és bár valószínűleg javítható, ez nem lesz olcsó mulatság.

Galéria: Eladó összetört Corvette C8

9 Fotó

A hírdetésben a képek elől, oldalt és hátul is mutatnak sérüléseket, így vélhetően több dolognak is nekicsapódott a Corvette. Elől a lökhárító komolyan sérült, de az egyik hűtő is behorpadt. Oldalról látni, hogy mindkét hátsó keréknek annyi, az elsőkről ugyanezt nehéz elmondani, bár amilyen szögben állnak, valószínűleg őket is cserélni kell.

Ilyen károkat látva nem lenne meglepő, ha a fékek és a felfüggesztés is sérült volna, de a hátsó lökhárító is kapott egyet. Az utastérbe látva feltűnik, hogy a légzsákok nem oldottak ki a baleset következtében és hogy üvegplafonja van a kocsinak.

Nem mernénk megtippelni, hogy a leendő vevő teljes javítást végez majd-e a Corvetten vagy szimplán csak az alkatrészeket passzolja tovább, mi inkább az előbbi felé hajlanánk, de ebben az esetben az árak lesznek a fő tényező.

