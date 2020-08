Egy keveset futott új Ford GT kerülhet aukcióra hamarosan és akár 300 millió forinti áron is elkelhet. A kérdéses darab fehér színű és a 15 ezer dollárba (kb. 4,5 millió forintba) kerülő szénszálas csomagot is felszerelték rá új splitterrel, oldalküszöbökkel és hátsó diffúzorral. Emellett ugyanennyibe kerülő szénszálas felniket és egy kb. 3 milliós Akrapovic kipufogórendszert is felvonultat.

Galéria: Eladó Ford GT

6 Fotó

Ha betekintünk az autóba, a Dark Energy konfigurációt láthatjuk, amely egy potom nyolcmilló forint körüli kiegészítő és a Sparco szénszálas, Alcantarába burkolt sportüléseit tartalmazza bőrburkolatú kormánykerékkel. Ezek mellett 10,1 colos műszerközpont, 6,5 colos infotainment rendszer található benne. Motorja egy 3,5-literes, biturbós EcoBoost V6 647 lóerővel, ez egy hétsebességes duplakuplungos váltóval érkezik.

Ezen 2018-as modellnek most járt le a kétéves továbbadási korlátozása, eredeti tulajdonosa pedig csak 156 km-t tett meg vele a Mecum hirdetése alapján. Valószínűleg mindig is az volt vele a terv, hogy amint lejár a korlátozás, túlad rajta.

A Ford GT árak 450 ezer dollár körül (127 millió forint) alakultak 2018-ban, 70 ezer dollárnyi kiegészítőjével ez a darab 520 ezer dollár (147 millió forint) körül alakultak. Így is jó befektetés azonban, mivel mostanában több Ford GT-t is eladtak egymillió dollár körüli értéken.

