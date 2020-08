Egy Tesla sofőre az Egyesült Államokban azt állítja, az autó baleseteket elkerülő rendszere mentette meg egy elég veszélyesnek tűnő ütközéstől. A rövid fedélzeti kamerás felvétel Youtubera került fel először és gyorsan elterjedt a közösségi médiában, de arról nincs említés, pontosan milyen modellről van szó.

Akárhogy is, a videón egy villanyautó van, amely egy négysávos út jobb oldali sávjában hajt. Ahogy a sofőr a kereszteződéshez közeledik, ahol egy fekete kisteherautó balra akar fordulni, de a semmiből egy ezüstszínű szedán tűnik fel előtte és balra fordul, egyenesen a Tesla elé, amely szerencsére azonnal fékez és élesen balra kanyarodik, így elkerülve a balesetet.

A feltöltő, aki a Tesla tulajdonosa is, azt állítja, a felesége vezetett és 90 km/h-val hajtott, amikor az eset történt. A villanyautó egyrészt látásra lassabban hajt, mint 90 km/h, másrészt afelől is kétségeink vannak, hogy az autó balesetet elkerülő rendszere ilyen agresszívan félrekormányzott volna. Van egy olyan érzésünk, hogy a sofőr csak jó pár nézőt akart bevonzani a leírással.

Vannak Youtube-on más videók is, ahol Tesla tulajdonosok mutatják be, hogy a villanyautójuk ilyen-olyan tárgyakat kerül meg az úton, ezek közül pár elég komolyan el is terjedt. Ezek miatt a Tesla rajongók egy része igen lelkes emiatt, sok tulajdonos rámutat: a Teslák nem tudnak ilyen módon akadályokat megkerülni.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.