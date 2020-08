A Hyundai először tesztelte az érkező, i20 alapú kis crossoverjük prototípusát. Az új modell lesz a legkisebb európai crossover a Hyundainál. Az előző generációs i20 Active-val ellentétben, amely csak egy megemelt i20-as volt, itt most saját kasztnival rendelkezik majd.

Galéria: Hyundai i20 Active / Cross (2021) Spy Photo

20 Fotó

A kémfotók alapján némi hasonlóság itt is maradt, főleg elől, de a kocsi hátulja teljesen máshogy néz ki hosszabb tetővel és kombisabb ábrázattal. A hátsó lámpák is újak, egészen a D-oszlopig nyúlnak, míg a lökhárítón alul egy másik párt is látni.

A belteret is félig átlátszó álca takarja, de az i20-as utastere alapján elég egyszerű kikövetkeztetni, hogy néz majd ki a műszerfal. A 10,25 colos digitális műszerközpontot egy hasonló méretű infotainment rendszer kíséri Android Autóval és Apple Carplayjel. Az új crossover a Kona alá érkezik majd és csak Európában lesz elérhető.

Mindössze elsőkerék-meghajtással lesz elérhető és a legtöbb, ha nem az összes hajtásláncot megkapja az i20-astól. Ez egy 1,0-literes T-GDI benzines motort is jelent, ami 100 és 120 lóerővel, 48 voltos enyhehibrid rendszerrel kapható. A váltók között egy hatsebességes kézi és egy hétsebességes automata az opciók. Tekintve, hogy a karosszéria nagy része az álca alatt már gyártásra késznek tűnik, arra számítunk, hogy év vége felé bemutatásra kerül a darab.

