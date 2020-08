Egy Bugatti Chiron és egy Porsche 911 kabrió törtek össze csúnyán Svájcban, a Szent Gotthárd-hágón keresztülvezető egyik úton. A jelentések szerint a Chiron és a 911 egy C-osztályú Mercedes-Benz mögött mentek fel a hágón, amely be volt ragadva egy lakókocsi mögé. A Bugatti sofőre ekkor előzéshez húzódott ki, majd beletaposott a gázba.

A 911-es azonban szintén kihúzódott, így a Bugatti belement hátulról és nekitolta a Mercedesnek. A Chiron ezek után a lakókocsiba is belement. Ahogy a cikkünk képein látható, melyek a közösségi médiában terjednek, némelyik autó az út melletti szegélyeknek is nekiment, emiatt nem csúsztak le a füves lejtőn, ami akár tragikus is lehetett volna.

A képeken látni, hogy a Porsche kapta a legnagyobbat, mivel valószínűleg beletolták az egyik ilyen betonkorlátba. A motorháztető meghajlott és az egyik első kerék is kiszakadt. A Chiron elsősorban elől kapott, első lökhárítója és a motorháztetője sérült.

A helyi 20 Minuten szerint a Mercedes utasát súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani, az utat az eset kivizsgálásáig lezárták és a hírek szerint 3,7 millió svájci frank (1,1 milliárd forint) értékű anyagi kár keletkezett. Nem lennénk a biztosítók helyében.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.