A harmadgenerációs Nissan Qashqai úton van és meg is mutatjuk az eddigi legjobb képeket róla. Az Egyesült Királyságban és Japánban gyártott kompakt crossover egyike a Nissan legnépszerűbb modelljeinek és kategóriája egyik éllovasa eladásokban, különösen Európában, ahol évek óta nagy sikernek örvend.

Emiatt a Nissannak létfdontosságú a modellt eltalálnia. Ezen kémfotók alapján pedig úgy tűnik, a következő Qashqai biztonsági lépés lesz, semmi forradalmit nem kell elképzelni. A konkrét lefotózott prototípus egész nyáron álcázva tesztelt, de nem nehéz észrevenni, micsoda hasonlóságok vannak a leköszönő modellel.

A méretben valószínűleg nem nagyon változó Qashqai a Nissan legújabb arculatát veszi át, ami a Juke-kal debütált. A képeken láthatóak is pl. a lesimult fényszórók és a V-alakú hűtőrács, bár előbbiekről egyelőre korai lenne megmondani, kettéosztottak-e.

További érdekesség még a nagy felnik, melyek alapján hibridet is várhatunk, és a lejtett tető, mely sportosabb kiállást biztosít. A hátsó rész is ismerősnek tűnik. A külcsín mögött a CMF-C/D platform lesz, melyet az új X-Traillel közösen használnak majd. Enyhehibrid és plug-in hibrid variánsra is számítunk, utóbbi hajtásláncát a Mitsubishi adhatja. A dízelrajongóknak csalódniuk kell, mivel Európában a hírek szerint ilyen változat már nem lesz elérhető.

A kültérrel szemben az utastér radikális újratervezésen megy majd át, nagyobb képernyőkkel a műszerközpont és az infotainment rendszer esetében, utóbbi a legújabb kütyükkel lesz felszerelve. A Nissan várhatóan év végén mutatja majd be az új Qashqait, bár 2021 eleje sincs kizárva a koronavírus-járvány miatt.

