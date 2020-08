A BMW mindenre szívesen rácsapja az M logót, de a 3-as sorozat Touring változata eddig kivétel volt. Ez elég furcsa, tekintve, hogy az Audi az RS4 Avanttal, a Mercedes-AMG pedig a C63 kombival jelen van a kategóriában.

Ez most változhat, a BMW Blog információi szerint ugyanis dolgozhatnak a bajorok a fokozott teljesítményű kombin. Hivatalos információ nincs, de „bizalmas forrásuk” arról számolt be nekik, az M3 Touringra már rá is bólintottak és „2023 után érkezhet a piacra.”

Ezt óvatosan kell kezelni, bár a rajongók biztosan örülnek majd. A modell az M3 és az M4-es útját követheti, azaz hatalmas hűtőrácsa, sportos lökhárítója és négy kipufogója lesz. A szeptemberben bemutatásra kerülő M3 és M4 egyaránt egy 3,0-literes biturbós hathengeres motort kapnak az X3 M-től és az X4 M-től. Ez alapból 480 lóerőt és 598 Nm-t tud, de Competition variánst is van lehetőség választani, amely már 510 lóerőt tud.

Az alapmodell hatsebességes kézi, a Competition nyolcsebességes automata váltóval jön, hátsó-, vagy összkerékmeghajtással kérhetőek. Még ha végül az M3 Touring el is ér a piacig, nem garantált, hogy a szedánhoz, a kupéhoz és a kabrióhoz hasonló hajtáslánc-kínálata lesz.

