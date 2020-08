Akinek van egy Lamborghini Huracánja és szeretné kipofozni, a Fusion Motor Companyt felkeresheti ezért a vad karosszériáért. Az egész könnyűsúlyú karbonból készült, elől új lökhárítóval indul, melynek oldalán apró szárnyak vannak, de a sárvédők és új motorháztetők is vannak a csomagban, előbbiek pl. a Porsche 911 GT3 RS-en lévőkre emlékeztetnek.

A Fusion a Huracán oldalsó profilján is dolgozott, újféle oldalküszöböket és légbeömlőket tervezve. Akármilyen nagy volumenűek az átalakítások azonban, a hátsó szárny a legfigyelemfelkeltőbb. A szénszálas légterelő mellett egy kisebb spoiler is van hátul, de egy új diffúzor és hátsó lökhárító is a kasztni részei.

Ahogy említettük, ezek a részek karbonból vannak, matt vagy fényes festést kérhetünk hozzájuk. Nem meglepő módon azonban nem olcsó a dolog: összesen 38888 dollárba, azaz több, mint 11 millió forintba kerül, ami nem apró, de talán a Lamborghini-tulajoknak a szemöldöke se rebben ezt olvasva.

