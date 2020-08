A szuperautók egyre gyorsabbak lesznek, az alábbi videóban szereplők közül például mindegyik félelmetes gyorsulással rendelkezik. A 888MF és a BOTB nevű Youtube-csatornák fogtak össze, hogy egy sorozat gyorsulási versenyt rendezzenek közöttük. A résztvevők két McLaren 720S (egyikük új kipufogóval), egy Ferrari 488 Pista, egy Lamborghini Huracan Performante és egy Ferrari 812 Superfast.

Első körben a Lambo és a 488 Pista csapnak össze. Hála összkerék-meghajtásának, a Huracán rajtol jobban, de mivel gyengébb, a 812 Superfast elszáguld mellette. A második futamon a 488 Pista a 812 Superfast ellen áll ki, és bár egy szinttel lejjebb van a Ferrari hierarchiájában, biturbós V8-asa legyorsulja a tizenkét hengeres szívómotort.

Ekkor jött el a McLarenek ideje, amelyek előbb egymással, majd a Pistával döntötték el, kié lesz a korona. Az új kipufogóval ellátott 720S sofőre mindkét versenyen sokkal jobban rajtolt riválisainál és megszerezte a végső győzelmet.

A dolgoknak nincs itt vége azonban, mert meglepetésként egy Porsche Taycan Turbo S is csatlakozik a buliba. Az elektromos modell 2,5 mp-es százas sprintjével a bolygó egyik legfürgébb modelljévé avanzsált, de elég-e ez arra, hogy meglepje a 720S-t?

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: